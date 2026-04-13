ЦАХАЛ заявила о перехвате более десяти беспилотников "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с утра понедельника было перехвачено более 10 беспилотников, запущенных движением "Хезболлах" из Ливана.
"С сегодняшнего утра израильские ВВС перехватили более 10 вражеских беспилотников, запущенных из Ливана в сторону Государства Израиль и солдат ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана", - говорится в сообщении для прессы.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану. Иран и Пакистан, выступающий посредником в урегулировании, назвали атаки на Ливан нарушением перемирия. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.