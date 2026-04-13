Трамп опубликовал картинку, на которой представил себя в образе целителя - РИА Новости, 13.04.2026
08:25 13.04.2026 (обновлено: 10:15 13.04.2026)
Трамп опубликовал картинку, на которой представил себя в образе целителя

Скриншот публикации Дональда Трампа в соцсети Truth Social
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social картинку, представляющую его в образе целителя.
Искусственный интеллект изобразил, как Трамп в светлой одежде с красной накидкой возлагает руку на лоб лежащего на больничной койке. Среди окружающих главу Белого дома — женщина в молитвенной позе, военнослужащий и медик, а на фоне — американский флаг, cтатуя Свободы, Капитолий, военные самолеты и орлы.
Картинка выполнена в стилистике, сочетающей религиозные и патриотические мотивы. Трамп публикацию никак не прокомментировал.
Спустя минуту он вывесил еще одно произведение искусственного интеллекта — с башней имени себя на фоне лунного пейзажа.
