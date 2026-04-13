Россиянам дали совет, как избежать лишних трат на продукты

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Отсутствие меню на неделю и списка покупок обходится российской семье дороже, чем принято считать, рассказал агентству “Прайм” основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
По данным Росстата, на продукты питания сейчас приходится около 39,8% всех потребительских трат. Если в семье отсутствует план питания на пять-семь дней и конкретный перечень продуктовых покупок, расходы ведутся хаотически и "в ручном режиме". А это, по словам эксперта, почти всегда порождает три вида потерь.
“Первый — дублирующие покупки, когда один и тот же продукт берут дважды, потому что забыли, что уже купили. Второй — лишние походы в магазин, каждый из которых провоцирует незапланированные траты. Третий — импульсивные покупки”, — перечисляет он.
Планирование меню со списком покупок под каждое блюдо помогает точно понимать необходимый объём продуктов, избегать лишних визитов в магазин и снижать риск импульсивных трат. В конечном счете, таким образом можно навести порядок в денежном потоке семьи и защитить бюджет от хаоса, заключил Русяев.
