Трамп оставил курьеру сто долларов за доставку заказа к дверям Белого дома

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оставил курьеру чаевые в размере 100 долларов за доставку заказа из McDonald's прямо к дверям Белого дома, выяснило РИА Новости после изучения опубликованных Белым домом фотографий.

В понедельник американские телеканалы транслировали кадры, на которых женщина-курьер службы DoorDash доставила заказ из McDonald's непосредственно к дверям Белого дома. Дональд Трамп лично открыл дверь и принял два фирменных пакета, а сама курьер позже даже успела пообщаться с находившимися поблизости журналистами в формате импровизированной пресс-конференции.

Позже Белый дом опубликовал фотографию, запечатлевшую момент передачи вознаграждения: на снимке видно, как Дональд Трамп вручает доставщице чаевые в размере 100 долларов одной купюрой. Публикация в соцсети X сопровождалась подписью администрации: "Никакого налога на чаевые" в качестве очередного напоминания об отмене налогов на чаевые в рамках налоговой реформы Трампа (One Big Beautiful Bill).

Во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома женщина подтвердила, что Трамп действительно оставил ей чаевые в размере 100 долларов.