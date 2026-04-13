20:54 13.04.2026
Трамп попытался оправдаться за образ целителя на картинке

Трамп утверждает, что на картинке предстал в образе доктора, а не целителя

Скриншот публикации Дональда Трампа в соцсети Truth Social
НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что только "фейковые СМИ" могли предположить, что он опубликовал изображение с собой в образе Иисуса Христа, на самом деле он выступал в качестве доктора.
Трамп в понедельник опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе "целителя": в светлой одежде с красной накидкой, возлагающим руку на лежащего на больничной койке. Позднее публикация была удалена.
"Я опубликовал это и подумал, что это я в образе врача... только фейковые СМИ могли до такого додуматься", – сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, опубликовал ли он изображение с собой в образе Христа.
"Я только что об этом услышал и сказал: "как они до этого додумались? "Предполагалось, что это я как врач, помогающий людям выздоравливать", – добавил он.
