20:48 13.04.2026
Трамп заявил, что США могут "заглянуть" на Кубу после Ирана

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
"Мы можем заглянуть на Кубу после того, как разберемся с этим (Ираном – ред.)", - заявил Трамп журналистам.
Он также выступил с утверждением о том, что Куба "терпит крах".
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в воскресенье телеканалу NBC News, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно. Он также предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует. По его словам, кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну
