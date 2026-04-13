Трамп заявил, что США могут "заглянуть" на Кубу после Ирана

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
Он также выступил с утверждением о том, что Куба "терпит крах".
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в воскресенье телеканалу NBC News, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно. Он также предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует. По его словам, кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну
Трамп раскрыл цель блокады Ормузского пролива
