Трамп дал совместную пресс-конференцию с сотрудницей службы доставки

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник дал пресс-конференцию в компании сотрудницы службы доставки, которая привезла ему заказ.
Ранее пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп решил незапланированно поговорить с журналистами рядом с дверями Овального кабинета. Когда журналисты собрались в назначенном месте, появилась женщина в форменной футболке службы доставки еды DoorDash и вручила американскому лидеру два больших пакета сети ресторанов McDonald's.
На время всей 15-минутной пресс-конференции женщина оставалась рядом с президентом и отвечала на вопросы, когда он передавай ей слово. При этом, когда журналисты спросили, хорошие ли чаевые дают в Белом доме, Трамп сразу же вручил ей купюру, номинал которой было сложно разглядеть.
После общения с прессой Трамп пригласил женщину ненадолго зайти в Овальный кабинет.
