Трамп назвал условие для сделки с Ираном
20:33 13.04.2026 (обновлено: 20:34 13.04.2026)
Трамп назвал условие для сделки с Ираном

Трамп: сделки с Ираном не будет, если страна не откажется от ядерных амбиций

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сделки с Ираном не будет, если страна не откажется от ядерных амбиций.
В ходе незапланированного общения с прессой у Овального кабинета президент заявил, что вопрос наличия ядерного оружия у Ирана стал якобы основной причиной срыва переговоров в Исламабаде.
"Я думаю, они согласятся на это. Я почти уверен в этом. На самом деле, я в этом уверен. Если они не согласятся, сделки не будет... У Ирана не будет ядерного оружия", - сказал Трамп.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трем ключевым пунктам их позиции остались далекими.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявлял, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
