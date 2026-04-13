Трамп раскрыл цель блокады Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что конечной целью американской блокады Ормузского пролива является возвращение Тегерана за стол переговоров и открытие проливов, чтобы цены на бензин пошли вниз.
"И то, и другое - безусловно, и не только", - сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.