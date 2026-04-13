20:23 13.04.2026
Трамп подтвердил, что морская блокада Ирана вступила в силу

© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что морская блокада всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана, вступила в силу.
"Да, она (блокада судов – ред.) началась в 10.00 (17.00 мск – ред.)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее в понедельник начало блокаду Ормузского пролива. При этом оно указывало, что речь идет о портах как в Персидском, так и в Оманском заливах, которые соединяет между собой Ормузский пролив. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении судами уведомлений о начале полной блокады всего побережья Ирана.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
