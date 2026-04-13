Трамп подтвердил, что морская блокада Ирана вступила в силу

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что морская блокада всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана, вступила в силу.

Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.