Трамп пригрозил уничтожить любой иранский корабль в зоне блокады

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены.
"Предупреждаю: если любой из этих (быстроходных иранских - ред.) катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно ликвидирован с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев в открытом море", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.