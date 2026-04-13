12:19 13.04.2026 (обновлено: 13:01 13.04.2026)
СМИ: Трамп признал, что США могут увязнуть в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что продолжение конфликта с Тегераном не гарантирует Вашингтону достижения целей, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников из американской администрации.
"Трамп признал, что наземное наступление или другая военная эскалация могут привести к тому, что США увязнут. До Белого дома дошло, что, как и предупреждали критики, войны на Ближнем Востоке начинать легко, но прекращать — трудно", — отметил колумнист газеты Дэвид Игнатиус.

Обстановка в Исламабаде во время переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
США не завоевали доверия на переговорах, заявил глава иранской делегации
12 апреля, 12:26
По данным журналиста, Вашингтон рассматривает три варианта: свержение правительства в Тегеране, приход к власти там нового лидера и попытку Ирана прорвать морскую блокаду или нанести иные удары, чтобы принудить США к дальнейшим уступкам.
Колумнист добавил, что Соединенные Штаты ожидают продолжения переговоров с ИРИ с участием пакистанских посредников.
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
"Начался обратный отсчет". В США забили тревогу из-за нового шага Ирана
12 апреля, 15:48
Накануне Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Он утверждал, что военные будут останавливать все суда, которые захотят им воспользоваться. Как писала The Wall Street Journal, Вашингтон также может возобновить удары по Ирану, но вероятность не так велика, поскольку США не хотят втягиваться в затяжной конфликт.
По итогам переговоров двух стран, прошедших в минувшие выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал, что Тегеран представил на встрече разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующего раунда пока не определены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Вы мои дорогие: ради Ирана Трамп оплатит России все расходы на СВО
Вчера, 08:00
 
