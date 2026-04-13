Трамп начнет рабочую неделю встречей с королем Нидерландов - РИА Новости, 13.04.2026
05:31 13.04.2026
Трамп начнет рабочую неделю встречей с королем Нидерландов

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером по местному времени примет короля Нидерландов Виллем-Александра и его супругу королеву Максиму, следует из его расписания.
В 16.00 (23.00 мск) американский лидер поучаствует в совещании. В 19.00 (2.00 мск вторника) - встретит гостей в лице королевской четы Нидерландов, а в 19.45 (2.45 мск вторника) - отужинает с королем и королевой.
Как ожидается, все мероприятия президента США, запланированные на понедельник, пройдут в закрытом от прессы режиме. Не исключено, что это изменится.
