НЬЮ-ЙОРК, 13 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам с Вашингтоном.
"Мне все равно, вернутся они (к переговорам - ред.) или нет. Если они не вернутся, меня это устраивает", - ответил американский лидер журналистам на вопрос о том, как долго он будет ждать возвращения Ирана за стол переговоров.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.
Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трем ключевым пунктам их позиции остались далекими.