02:00 13.04.2026 (обновлено: 04:34 13.04.2026)
Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану, пишут СМИ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к уже объявленной морской блокаде Ормузского пролива, пишет газета Wall Street Journal.
"Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах", — говорится в статье.
Издание отмечает, что это один из вариантов, которые американский лидер рассматривал 12 апреля, спустя несколько часов после переговоров в Пакистане.
При этом добавляется, что Трамп может возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию, но, по данным источников, это менее вероятно из-за дальнейшей дестабилизации региона и нежелания президента втягиваться в затяжные военные конфликты.
Накануне глава Белого дома объявил о блокаде Ормузского пролива. Он утверждал, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться.
По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.
