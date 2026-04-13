Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к уже объявленной морской блокаде Ормузского пролива, пишет газета Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к уже объявленной морской блокаде Ормузского пролива, пишет газета Wall Street Journal

Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах", — говорится в статье.

Издание отмечает, что это один из вариантов, которые американский лидер рассматривал 12 апреля, спустя несколько часов после переговоров в Пакистане

При этом добавляется, что Трамп может возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию, но, по данным источников, это менее вероятно из-за дальнейшей дестабилизации региона и нежелания президента втягиваться в затяжные военные конфликты.

Накануне глава Белого дома объявил о блокаде Ормузского пролива. Он утверждал, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться.

По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.

По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.