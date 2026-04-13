Священник рассказал, как причащаться и молиться в Светлую неделю

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Светлую неделю перед причастием читают другие молитвы и не держат пост, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой (13-18 апреля в 2026 году). В этот период в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа.

"В светлую неделю мы иначе готовимся к причастию: не надо держать пост. Из последования ко святому причащению читают молитвы, а каноны заменяют на канон Пасхи – его поют или читают. А еще сокращается ежедневное молитвенное правило, вместо утренних и вечерних молитв читают часы Пасхи", - сказал отец Максим Козлов.