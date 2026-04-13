Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области будут судить братьев за вымогательство у бойца СВО
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 13.04.2026
В Волгоградской области будут судить братьев за вымогательство у бойца СВО

В Волгоградской области будут судить двух братьев за вымогательство у бойца СВО

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 13 апр – РИА Новости. Двух братьев, обвиняемых в вымогательстве у участника СВО, будут судить в Волгоградской области, сообщили в региональной прокуратуре.
По информации ведомства, в 2025 году братья инсценировали ДТП с участием автомобиля участника СВО, находившегося в отпуске после ранения. После этого, угрожая расправой, они потребовали у него 50 тысяч рублей. Под давлением мужчина был вынужден передать свой автомобиль в качестве якобы залога до выполнения этих требований, а также подписать незаполненный бланк договора купли-продажи транспортного средства.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела. Фигуранты обвиняются в совершении преступлений по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
"Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу во Фроловский городской суд Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей", - сообщили в ведомстве.
ПроисшествияВолгоградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала