Краснодарский экс-судья Чернов мог подавать фиктивные документы через жену

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов через супругу, возглавляющую региональную нотариальную палату, предположительно, изготавливал фиктивные доверенности, чтобы скрыть имущество, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"По поручению президента Нотариальной палаты Краснодарского края Черновой, супруги Чернова , подконтрольным ей нотариусом Краснодарского нотариального округа Сидоренко изготовлены фиктивные доверенности от Петрова (несуществующего человека)", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в конечном итоге на "Петрова" были оформлены квартира размером 275 квадратных метров и 2 машино-места.

Ответчиками по делу выступают супруга Александра Чернова - Галина Чернова и его дочь Анастасия Шепель, а также Акоп Депонян, Елена Рязанская, Лариса Серикова, Геннадий Сидоренко. В качестве третьих лиц привлечены нотариус Екатерина Ламейкина и Нотариальная палата Краснодарского края.

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении четырех судей, включая Шепель. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, дочь Чернова Анастасия Шепель могла быть замешана в коррупционных схемах своего отца.

Красногорский суд Московской области в августе прошлого года обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его близким. Стоимость имущества превышает 13 миллиардов рублей. Апелляция и кассация поддержали это решение.