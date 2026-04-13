Уголовное дело о взятках в отношении экс-главы Серпухова направили в суд

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о взятках, мошенничестве и превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы подмосковного городского округа Серпухов направлено в суд, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

"В Московской области перед судом предстанут бывший глава городского округа Серпухов , его бывший заместитель, директор комбината благоустройства и два его заместителя, а также предприниматель, обвиняемые в совершении коррупционных преступлений… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий

По данным следствия, с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы городского округа Серпухов, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателей (500 тысяч рублей и более 9,3 миллиона рублей) за покровительство организациям, с которыми были заключены муниципальные контракты. В первом случае контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства городского округа, во втором – с выполнением работ по ремонту по модернизации линий уличного освещения города.

Кроме того, как сообщила Врадий, с февраля по апрель 2022 года обвиняемый получил взятку в виде четырех земельных участков в Серпухове от коммерсанта за отзыв исполнительного листа о сносе объекта капитального строительства, возведенного в нарушение условий заключенного с администрацией договора аренды земельного участка.

Помимо этого, с января по декабрь 2024 года двое обвиняемых, занимавших должности замглавы Серпухова и замдиректора комбината благоустройства, при посредничестве второго заместителя директора получили от двух предпринимателей более 4 миллионов рублей взяток за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по благоустройству и ремонту дорог на территории городского округа.

РФ. "В период с июня по июль 2024 года заместитель директора комбината по благоустройству за взятку в размере более 115 тысяч рублей предоставил находящуюся на балансе комбината технику в пользование предпринимателю", - добавила старший помощник руководителя подмосковного главка СК

Более того, с августа по декабрь 2024 года замглавы совместно с заместителем директора комбината по благоустройству и коммерсантом в рамках заключенного контракта по модернизации контейнерных площадок похитили более 600 тысяч рублей бюджетных средств путем заключения фиктивного договора и выполнения работ силами комбината.

Общий ущерб от их действий составил более 27 миллионов рублей.

Фигуранты обвиняются в получении взяток, даче взяток, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

"В обеспечительных целях на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 35 миллионов рублей", - заключила Врадий.