Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело о взятках в отношении экс-главы Серпухова направили в суд - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 13.04.2026 (обновлено: 11:08 13.04.2026)
Уголовное дело о взятках в отношении экс-главы Серпухова направили в суд

СК направил в суд дело о взятках и мошенничестве экс-главы Серпухова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о взятках, мошенничестве и превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы подмосковного городского округа Серпухов направлено в суд, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Московской области перед судом предстанут бывший глава городского округа Серпухов, его бывший заместитель, директор комбината благоустройства и два его заместителя, а также предприниматель, обвиняемые в совершении коррупционных преступлений… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.
По данным следствия, с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы городского округа Серпухов, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателей (500 тысяч рублей и более 9,3 миллиона рублей) за покровительство организациям, с которыми были заключены муниципальные контракты. В первом случае контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства городского округа, во втором – с выполнением работ по ремонту по модернизации линий уличного освещения города.
Кроме того, как сообщила Врадий, с февраля по апрель 2022 года обвиняемый получил взятку в виде четырех земельных участков в Серпухове от коммерсанта за отзыв исполнительного листа о сносе объекта капитального строительства, возведенного в нарушение условий заключенного с администрацией договора аренды земельного участка.
Помимо этого, с января по декабрь 2024 года двое обвиняемых, занимавших должности замглавы Серпухова и замдиректора комбината благоустройства, при посредничестве второго заместителя директора получили от двух предпринимателей более 4 миллионов рублей взяток за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по благоустройству и ремонту дорог на территории городского округа.
"В период с июня по июль 2024 года заместитель директора комбината по благоустройству за взятку в размере более 115 тысяч рублей предоставил находящуюся на балансе комбината технику в пользование предпринимателю", - добавила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ.
Более того, с августа по декабрь 2024 года замглавы совместно с заместителем директора комбината по благоустройству и коммерсантом в рамках заключенного контракта по модернизации контейнерных площадок похитили более 600 тысяч рублей бюджетных средств путем заключения фиктивного договора и выполнения работ силами комбината.
Общий ущерб от их действий составил более 27 миллионов рублей.
Фигуранты обвиняются в получении взяток, даче взяток, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве и превышении должностных полномочий.
"В обеспечительных целях на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 35 миллионов рублей", - заключила Врадий.
Главой городского округа Серпухов с 2022 по февраль 2025 года был уроженец Краснодара Сергей Никитенко, долгое время работавший в органах МВД.
СерпуховСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская область (Подмосковье)Ольга Врадий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала