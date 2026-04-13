Во Владивостоке будут судить бабушку ребенка, погибшего на тюбинге

05:24 13.04.2026
Во Владивостоке бабушку будут судить за гибель ребенка, катавшегося на тюбинге

Статуя Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Бабушку пятилетнего ребенка, который погиб, столкнувшись с деревом во время катания на тюбинге во Владивостоке, будут судить за причинение смерти по неосторожности, сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья.
В феврале СУСК РФ сообщало, что на улице Карьерная во время катания с горы на тюбинге пятилетний ребенок столкнулся с деревом, получив тяжелую травму головы, и скончался в машине скорой. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Жителя Кировской области осудили условно за гибель ребенка на тюбинге
"В Первореченский районный суд Владивостока поступило уголовное дело по обвинению гражданки в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Согласно обвинению, двоюродная бабушка малолетнего, которая добровольно взяла на себя обязанность о заботе за здоровьем ребенка, не пресекла то, что он катался с горки в лесу на тюбинге. "Вследствие преступной небрежности обвиняемой" ребенок ударился головой о дерево, из-за чего скончался в скорой, отмечает пресс-служба.
Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству.
В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге
ПроисшествияВладивостокРоссия
 
 
