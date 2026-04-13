Субианто заявил, что готов ускорить работу по транзакциям с Россией

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что готов лично заняться ускорением работы по вопросу финансовых транзакций с Россией.
"Я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов (между Россией и Индонезией - ред.). Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно", - сказал он на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.