Субианто заявил, что готов ускорить работу по транзакциям с Россией - РИА Новости, 13.04.2026
14:51 13.04.2026 (обновлено: 14:59 13.04.2026)
Субианто заявил, что готов ускорить работу по финансовым транзакциям с Россией

Президент Индонезии Прабово Субианто . Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что готов лично заняться ускорением работы по вопросу финансовых транзакций с Россией.
"Я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов (между Россией и Индонезией - ред.). Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно", - сказал он на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.
Президент Индонезии оценил вклад России в геополитическое развитие
РоссияИндонезияПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
