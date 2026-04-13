Студента, бросившего обувь в саркофаг Ленина, арестовали на десять суток

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Тверской районный суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток студенту Константину Бодунову, который устроил дебош в мавзолее на Красной площади и бросил обувь в саркофаг Владимира Ленина, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Признать Бодунова Константина Сергеевича виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - следует из документа.

Инцидент произошел днем 8 апреля на территории некрополя у Кремлевской стены. Восемнадцатилетний Бодунов, находясь непосредственно в траурном зале Мавзолея, громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками и мешал передвижению других посетителей. Кульминацией хулиганских действий стало то, что молодой человек нанес несколько ударов по саркофагу Ленина , после чего бросил в него мокасин.

Как установил суд, неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия отказался. При задержании и доставлении в отдел полиции он вел себя агрессивно, отталкивал стражей порядка и пытался вырваться.