Студента, бросившего обувь в саркофаг Ленина, арестовали на десять суток

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Тверской районный суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток студенту Константину Бодунову, который устроил дебош в мавзолее на Красной площади и бросил обувь в саркофаг Владимира Ленина, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Признать Бодунова Константина Сергеевича виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - следует из документа.
Инцидент произошел днем 8 апреля на территории некрополя у Кремлевской стены. Восемнадцатилетний Бодунов, находясь непосредственно в траурном зале Мавзолея, громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками и мешал передвижению других посетителей. Кульминацией хулиганских действий стало то, что молодой человек нанес несколько ударов по саркофагу Ленина, после чего бросил в него мокасин.
Как установил суд, неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия отказался. При задержании и доставлении в отдел полиции он вел себя агрессивно, отталкивал стражей порядка и пытался вырваться.
В ходе судебного заседания молодой человек вину в неповиновении сотрудникам полиции не признал, однако подтвердил факт нахождения в Мавзолее и бросок мокасина. Свои действия он объяснил несогласием с "экономической и религиозной политикой" Ленина.
