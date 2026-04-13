МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о желании продолжать поддерживать Владимира Зеленского.
"Президент Финляндии открыто призывает к увеличению военной поддержки Украины в войне против России, полностью игнорируя инциденты с беспилотниками <…>. Финляндию ждут очень опасные времена", — говорится в публикации в соцсети X.
Накануне Стубб сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с Зеленским. Они обсудили ситуацию на поле боя, недавнюю поездку главы киевского режима на Ближний Восток и то, как продолжать поддерживать ВСУ.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск других источников для самофинансирования.