Тайвань не хочет стать следующим пунктом американской игры

Долгая и эффектная поездка в Китай Чжэн Ливэнь, главы тайваньской партии Гоминьдан, показывает много интересного по части расстановки сил не просто в Азии, а в мире в целом на предстоящий сложный период. Если коротко, то речь вовсе не только о судьбе прекрасного острова Тайвань, а скорее в целом о будущем ходе конкуренции двух первых экономик мира — КНР и США. Конкуренции, в которую втягиваются многие прочие страны.

Можно сколько угодно вспоминать о том, как шла гражданская война в Китае между компартией и Гоминьданом и как она завершилась в 1949 году эвакуацией Гоминьдана на Тайвань. Но сегодня другой век, наследники двух воевавших партий сильно отличаются от своих предков: скажем так, это другая компартия и другой Гоминьдан (что бы ни говорили их партийные документы). Главное же, что изменился ключевой фактор, помогавший отдельному существованию Тайваня, — это поддержка, военная и экономическая, острова со стороны США. Она стала какой-то, скажем так, не внушающей уверенности.

Раньше было просто: формировались две мировые системы, коммунистическая и западная, шло их соревнование — не только военное, но и экономическое. И Тайвань, и прочие американские союзники — Япония, Южная Корея и далее по списку — поднялись на инвестициях из США и прочих западных стран, став настоящим экономическим чудом, пока Китай мучился со своими "большими скачками" и прочими перманентными революциями. Соответственно, чудеса прикрывались и ядерным зонтиком Америки, что выглядело логичным с военной и экономической точки зрения.

Сегодня ситуация в корне другая. Когда госпожа Чжэн посещает шанхайский Яншань (самый большой в мире автоматизированный контейнерный порт) или получает в руки доставку популярных тайваньских напитков с умного китайского дрона —это хорошо продуманный принимающей стороной символ изменившегося мира, где реформировавшийся Китай стал мировым лидером и существование тайваньской экономики сильно зависит от китайских рынков. Более того, местами уровень и стиль жизни на континенте выгодно отличается от островного. И допустимо с осторожностью утверждать, что степень интегрированности Тайваня — и его населения — в китайскую экономику по каким-то параметрам оказалась выше, чем у иных дальних провинций КНР.

То есть можно считать, что давнее соревнование двух систем потеряло смысл (система теперь одна), но ранее выиграл его однозначно Китай, в том числе на тайваньском направлении. Поэтому все бурные события на американо-китайском фронте и на многих других фронтах сегодня сводятся к попыткам США вернуть себе мировое лидерство во всех смыслах, отобрав его у Китая.

Как сюда вписывается такая частность, как жизнь и судьба острова Тайвань? Здесь ключевой сюжет — это идущее расставание какой-то части местных жителей с иллюзиями о том, что Америка в любом случае защитит и поможет, и поэтому география имеет прежнее значение. То есть можно, как и раньше, выгодно продавать свое географическое расположение под боком у Китая — и, если надо, задирать этот Китай, не опасаясь последствий. И поэтому не сильно заботиться о дальнейшей экономической стратегии. Так вот, это сегодня не работает. Нужны новые решения.

Новейшая история Тайваня может отталкиваться от одной простой цифры, активно публикующейся сегодня: десять лет. Десять лет глава Гоминьдана не посещал КНР, так что визит госпожи Чжэн стал событием хотя бы по этой причине.

В этом истекшем десятилетии помещается эксперимент США и Запада под названием "смена режима на острове". Гоминьдан, повторим, был занят не воссоединением, но экономической интеграцией острова с КНР, и это постепенное их сближение устраивало всех — пока в США не осознали, что Китай превратился в экономического гиганта, так и не став "западной демократией", то есть младшим союзником Америки. Надо было что-то делать, и среди прочего возник проект американских демократов и их европейских клонов по подключению Тайваня к "пробужденной" революции ценностей и стиля жизни. С упором на молодое поколение, понятное дело. И с идеей государственности Тайваня, чтобы нанести этим моральный удар Пекину.

Воплотилась эта идея американских демократов, среди прочего, и в личности нынешнего президента Тайваня Лай Циндэ. И когда на предыдущих президентских выборах на острове оппозиция ему переругалась, она — включая Гоминьдан — ушла вразброд. А теперь оживилась, и поездка Чжэн Ливэнь в КНР — часть процесса.

Что изменилось? Многое. Дело, среди прочего, в том, что Лай Циндэ и его демократы — совсем не свои для трампистов. И это было очень заметно по событиям последнего времени, когда остров оказался обложен трамповскими таможенными пошлинами под разговоры о том, что тайваньцы разоряют и грабят американскую экономику, так же как это делают прочие союзники. При Трампе набрала силу формула: хочешь безопасности – плати за нее, тогда поможем. Позиции Лая и его команды сильно пошатнулись, тем более что в парламенте у него большинства нет, там доминирует все тот же Гоминьдан.

Дальше будут сложности и неясности. Предположим, что республиканцы Трампа потеряют этой осенью на довыборах в конгресс немалую часть власти и ползучая гражданская война в США еще больше обострится. Какой тогда будет китайская политика Америки? Никто всерьез не знает.

А пока что другая — ближневосточная — война Трампа заставила множество военных аналитиков сделать вывод: в любой предположительной войне на Тихом океане, и в Азии в частности, Америка может иметь бледный вид. Предстоящие годы покажут, как США и Китай укрепят свои чисто военные позиции в регионе. А пока что предстоит иное событие — откладывавшийся ранее визит Трампа в Китай. От него ожидают компромисса, фактически перемирия в противостоянии двух сверхдержав, потому что Америка устала . И в какой тогда позиции окажется Тайвань, никто не знает.