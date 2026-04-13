Стармер осудил слова Трампа об уничтожении иранской цивилизации - РИА Новости, 13.04.2026
20:50 13.04.2026
Стармер осудил слова Трампа об уничтожении иранской цивилизации

ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал неправильными слова президента США Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации.
"Касаемо высказываний об уничтожении цивилизации, это было неправильно. Угрозы гражданскому населению Ирана – это неправильно. Надо помнить, что речь идет о гражданских лицах… Я никогда бы не стал использовать подобные слова и выражения", - сказал Стармер в британском парламенте.
На прошлой неделе, накануне истечения ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива, Трамп заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование уже той ночью. Позднее американский лидер заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
В миреИранВеликобританияСШАКир СтармерДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
