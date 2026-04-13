Стармер призвал Израиль прекратить удары по Ливану

ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к прекращению израильских ударов по Ливану и ко включению Ливана в перемирие на Ближнем Востоке.
"Мы призываем к срочному включению Ливана в перемирие… Движение "Хезболлах" должно разоружиться, но я также уверен, что удары Израиля неправильны. Они приводят к разрушительным гуманитарным последствиям и ввергают Ливан в кризис, поэтому бомбардировки должны прекратиться немедленно", - заявил Стармер в британском парламенте.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану. Иран и Пакистан, выступающий посредником в урегулировании, назвали атаки на Ливан нарушением перемирия. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.