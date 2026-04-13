WSJ: более 15 американских кораблей задействовали для морской блокады Ирана

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 15 американских военных кораблей задействовано для организации морской блокады Ирана, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"По словам высокопоставленного американского чиновника, блокада со стороны США официально вступила в силу, и для поддержки операции задействовано более 15 американских военных кораблей", - пишет газета.
Американский президент Дональд Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.