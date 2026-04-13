Рейтинг@Mail.ru
WSJ: более 15 американских кораблей задействовали для морской блокады Ирана - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 13.04.2026
WSJ: более 15 американских кораблей задействовали для морской блокады Ирана

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Alex KingАмериканский авианосец "Карл Винсон"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 15 американских военных кораблей задействовано для организации морской блокады Ирана, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"По словам высокопоставленного американского чиновника, блокада со стороны США официально вступила в силу, и для поддержки операции задействовано более 15 американских военных кораблей", - пишет газета.
Американский президент Дональд Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
В миреСШАОрмузский проливДональд ТрампИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала