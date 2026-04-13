США лишили грин-карты сына экс-вице-президента Ирана

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госдеп США заявил, что американские власти лишили грин-карты мужчину, которого ведомство называет сыном бывшего вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар (2017-2021 гг) Иссой Хашеми.
В начале апреля госдеп заявил, что американские власти лишили грин-карт и арестовали женщин, которых ведомство называет племянницей и внучатой племянницей убитого в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани. При этом Зейнаб Сулеймани, дочь Касема Сулеймани, заявила, что арестованные в США иранские женщины не имеют никакого отношения к его семье.
"На этой неделе федеральные агенты арестовали трех граждан Ирана, связанных с иранским режимом, после того, как госсекретарь Марко Рубио лишил их статуса законных постоянных резидентов. Сейед Исса Хашеми, Марьям Тахмасеби и их сын в настоящее время находятся под стражей в службе иммиграционного и таможенного контроля (ICE), их ожидает депортация из Соединенных Штатов", - говорится в заявлении госдепа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о гибели мирных жителей и разрушениях. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Позднее Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.