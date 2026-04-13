Рейтинг@Mail.ru
Юрист из США оценил шансы Трампа на отмену права на гражданство по рождению - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 13.04.2026
Юрист из США оценил шансы Трампа на отмену права на гражданство по рождению

Адвокат Тарасов: у Трампа мало шансов добиться отмены гражданства по рождению

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. У администрации США очень мало шансов добиться отмены автоматического предоставления гражданства практически всем, кто родился на территории страны, заявил в интервью РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов.
В январе 2025 года Трамп подписал указ о прекращении автоматической выдачи гражданства родившимся на территории США детям иностранцев. Верховный суд США на днях начал рассматривать иск, поданный от имени одного из иммигрантов по этому делу.
"Шансы на то, что администрация выиграет этот процесс, очень и очень призрачны", - сказал Тарасов.
Адвокат указал на то, что право на гражданство по рождению существует уже более 150 лет и закреплено 14-й поправкой к конституции. Он напомнил, что практически любой, кто родился на территории США, автоматически становится американским гражданином.
«
"Трудно представить, как верховный суд мог бы вынести решение в пользу Трампа и утвердить его толкование 14-й поправки без внесения изменений в текст конституции. Я не думаю, что перспективы этого дела для администрации выглядят радужными", - добавил юрист.
Он заметил, что судьи верховного суда были скептически настроены по отношению к этой инициативе Трампа.
Адвокат пояснил, что в случае отмены гражданства по праву рождения возникнет много юридических вопросов, в том числе о том, как депортировать тех, кто родился от иностранцев.
"И, конечно, появятся очень практические вопросы о том, как определять, находится ли человек в США легально и насколько он лоялен к Америке", - добавил он.
Кроме того, предупредил юрист, в таком случае в США может образоваться большая группа населения, у которого вообще нет никакого гражданства.
Четырнадцатая поправка к американской конституции была принята в 1868 году и предполагает "право почвы", то есть дает гражданство всем родившимся на территории США независимо от наличия или отсутствия американского гражданства у родителей ребенка. Она не обговаривает ограничений на применение этого права.
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала