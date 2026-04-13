Юрист из США оценил шансы Трампа на отмену права на гражданство по рождению

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. У администрации США очень мало шансов добиться отмены автоматического предоставления гражданства практически всем, кто родился на территории страны, заявил в интервью РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов.

В январе 2025 года Трамп подписал указ о прекращении автоматической выдачи гражданства родившимся на территории США детям иностранцев. Верховный суд США на днях начал рассматривать иск, поданный от имени одного из иммигрантов по этому делу.

"Шансы на то, что администрация выиграет этот процесс, очень и очень призрачны", - сказал Тарасов.

Адвокат указал на то, что право на гражданство по рождению существует уже более 150 лет и закреплено 14-й поправкой к конституции. Он напомнил, что практически любой, кто родился на территории США, автоматически становится американским гражданином.

« "Трудно представить, как верховный суд мог бы вынести решение в пользу Трампа и утвердить его толкование 14-й поправки без внесения изменений в текст конституции. Я не думаю, что перспективы этого дела для администрации выглядят радужными", - добавил юрист.

Он заметил, что судьи верховного суда были скептически настроены по отношению к этой инициативе Трампа.

Адвокат пояснил, что в случае отмены гражданства по праву рождения возникнет много юридических вопросов, в том числе о том, как депортировать тех, кто родился от иностранцев.

"И, конечно, появятся очень практические вопросы о том, как определять, находится ли человек в США легально и насколько он лоялен к Америке", - добавил он.

Кроме того, предупредил юрист, в таком случае в США может образоваться большая группа населения, у которого вообще нет никакого гражданства.