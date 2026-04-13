США и Иран не стремятся вернуться к положению дел до войны, пишут СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 13 апр - РИА Новости. США и Иран не стремятся вернуться к положению дел, существовавшему до обострения конфликта на Ближнем Востоке, утверждает телеканал CNN со ссылкой на пакистанских посредников.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп заявил о двухнедельном перемирии. Однако уже утром в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны так и не смогли прийти к соглашению. Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трем ключевым пунктам их позиции остались далекими.
"Ни одна из стран не испытывает особого желания возвращаться к положению дел, которое существовало до начала войны 27 февраля", - говорится в сообщении телеканала.
Как утверждает CNN, участники переговоров изначально имели разные подходы. Американская сторона во главе с Вэнсом, похоже, нацеливалась на быстрое разрешение конфликта. Иран же, напротив, рассматривает переговоры как долгосрочный процесс.
В понедельник глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что его страна намерена и дальше содействовать контактам между Ираном и США, и призывал обе стороны сохранять приверженность прекращению огня.