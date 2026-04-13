00:12 13.04.2026 (обновлено: 00:34 13.04.2026)
США пообещали начать полную блокаду трафика, связанного с иранскими портами

Мины на борту корабля Iran Ajr . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 13 апр РИА Новости. Центральное командование ВС США обещает начать блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, уже сегодня вечером.
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут реализацию блокады всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 мск. — Прим. ред.) в соответствии с объявлением президента", — говорится в публикации в Х.
Там также уточнили, что эта мера затронет суда из любых стран, но только если они следуют в или из иранских портов и прибрежных районов ИРИ. Подчеркивается, что это касается и все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.
"Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов", — добавили в командовании.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Он утверждал, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться.
После вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном в середине этой недели глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии этого маршрута для гражданских судов при выполнении определенных условий.
Глава Белого дома предупреждал, что его закроют в ближайшее время, а Британия и еще несколько стран направят тральщики для разминирования. Также он рассказал, что поручил военным отслеживать и перехватывать все суда, которые платили ИРИ за проход через пролив.
По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
