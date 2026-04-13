Рейтинг@Mail.ru
В Ессентуках гендиректора санатория осудили на три года за мошенничество
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 13.04.2026
В Ессентуках гендиректора санатория осудили на три года за мошенничество

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 13 апр – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам заключения генерального директора санатория в Ессентуках, которого обвиняли в совершении многомиллионного мошенничества с объектами недвижимости, сообщила прокуратура Ставропольского края.
"Прокуратура города Ессентуки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора одного из санаториев. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)… Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Мошенники обманули подростка на деньги и подожгли его квартиру в Москве
Вчера, 13:37
В суде установлено, что в начале 2019 года гендиректор убедил совет директоров общества, что ряд объектов недвижимости санатория находятся в аварийном и непригодном для эксплуатации состоянии.
"Сообщив, что использование малого спального корпуса и девяти зданий производственно-складского назначения является нерентабельным, подсудимый продал имущество санатория по заниженной стоимости юридическому лицу, директором которого являлась его знакомая", - отметили в ведомстве.
В результате его незаконных бюджету края и санаторию причинен ущерб на сумму более 18 миллионов рублей.
По данным прокуратуры, гендиректор не признал вину, приговор пока не вступил в законную силу.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
СК возбудил дело после избиения девочки-инвалида в московской школе
Вчера, 12:53
 
ПроисшествияСтавропольский крайЕссентукиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала