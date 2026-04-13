В Ессентуках гендиректора санатория осудили на три года за мошенничество

НАЛЬЧИК, 13 апр – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам заключения генерального директора санатория в Ессентуках, которого обвиняли в совершении многомиллионного мошенничества с объектами недвижимости, сообщила прокуратура Ставропольского края.

"Прокуратура города Ессентуки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора одного из санаториев. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)… Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении

В суде установлено, что в начале 2019 года гендиректор убедил совет директоров общества, что ряд объектов недвижимости санатория находятся в аварийном и непригодном для эксплуатации состоянии.

"Сообщив, что использование малого спального корпуса и девяти зданий производственно-складского назначения является нерентабельным, подсудимый продал имущество санатория по заниженной стоимости юридическому лицу, директором которого являлась его знакомая", - отметили в ведомстве.

В результате его незаконных бюджету края и санаторию причинен ущерб на сумму более 18 миллионов рублей.