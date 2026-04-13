Вуз Нигера впервые присоединился к проекту SputnikPro

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые провело модуль SputnikPro для студентов и преподавателей Высшей частной школы журналистики и коммуникаций (ESJ/C) Республики Нигер.

В ходе лекции старший видеоредактор Sputnik Afrique Анна Калинкина рассказала слушателям об использовании искусственного интеллекта в создании видеоконтента и других способах применения ИИ в современных медиа: "В последние несколько лет, особенно с появлением новых моделей искусственного интеллекта, мы стали свидетелями настоящей революции в методах создания видеоконтента. То, что раньше требовало многочасовой съемки, монтажа и постпродакшна, теперь может быть частично, а иногда и полностью, выполнено с помощью инструментов на основе ИИ любым журналистом, без необходимости обладать какими-либо специальными техническими навыками".

Профессор Идрисса Уссейни, глава Высшей школы журналистики и коммуникаций Нигера, подчеркнул значимость партнёрства со Sputnik: "Сегодняшний вебинар по искусственному интеллекту и созданию видео знаменует собой решающий шаг в развитии навыков наших студентов. Как генеральный директор ESJ/C в Нигере, я хотел бы отметить высокое качество преподавания и техническую компетентность команды Sputnik. Для нас этот вебинар - не просто техническая сессия, это отправная точка для долгосрочного сотрудничества, которое мы намерены углублять посредством регулярного взаимодействия и совместных проектов".

Высшая частная школа журналистики и коммуникаций Нигера (ESJ/C)— ведущее частное учебное заведение в Республике Нигер, расположенное в Ниамее. Основным фокусом является подготовка специалистов в области печатной и цифровой журналистики, телерадиовещания, медиаменеджмента и коммуникаций. Школа активно внедряет современные технологии в образовательный процесс и сотрудничает с международными медиаорганизациями.