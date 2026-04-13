Экс-журналиста Sputnik Беларусь внесли в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший журналист Sputnik Беларусь и RT, журналист и главный редактор белорусского "Еўрарадыё" Евгений Казарцев внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Казарцева были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет его в сотрудничестве с российскими СМИ, а также в якобы участии в актах гуманитарной агрессии против Украины. Поводом для внесения в базу стали статьи Казарцева, в которых он в том числе позитивно оценивал президента Белоруссии Александра Лукашенко и называл военнослужащих ультраправой украинской бригады "Азов"* нацистами.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
*Организация, признанная террористической на территории РФ