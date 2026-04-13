Российские подразделения группировки "Центр" в ответ на нарушения перемирия со стороны ВСУ уничтожили за сутки более 165 военнослужащих ВСУ, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей. Группировка "Восток" уничтожила до 90 военных ВСУ, два танка, пять бронемашин. ВСУ за сутки потеряли более 35 военных и шесть боевых бронемашин в зоне действий группировки войск "Запад", более 10 военных и 10 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр". Российские военные отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении. ВСУ за сутки потеряли до 25 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", более 55 военных, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск,