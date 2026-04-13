Спецоперация, 13 апреля: Россия зафиксировала 6558 нарушений перемирия ВСУ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Зафиксировано 6558 нарушений режима пасхального перемирия со стороны ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
За сутки ВСУ потеряли 380 военнослужащих, 42 беспилотника и 40 единиц военной автомобильной техники.
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом.
Часть граждан Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, хотят остаться в России до окончания СВО из соображений безопасности, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Нарушения ВСУ пасхального перемирия
ВСУ совершили 694 обстрела позиций ВС РФ, несмотря на перемирие. Во время перемирия в зоне СВО беспилотный летательный аппарат ВСУ повредил АЗС в городе Льгов Курской области. Также ВСУ нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.
Успехи ВС РФ после перемирия
Все войска РФ строго соблюдали режим прекращения огня во время пасхального перемирия. Вооруженные силы РФ после окончания пасхального перемирия продолжили проведение специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Российские подразделения группировки "Центр" в ответ на нарушения перемирия со стороны ВСУ уничтожили за сутки более 165 военнослужащих ВСУ, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей. Группировка "Восток" уничтожила до 90 военных ВСУ, два танка, пять бронемашин. ВСУ за сутки потеряли более 35 военных и шесть боевых бронемашин в зоне действий группировки войск "Запад", более 10 военных и 10 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр". Российские военные отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении. ВСУ за сутки потеряли до 25 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", более 55 военных, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск,
Вооруженные силы РФ в ночное время нанесли поражение складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотников ВСУ. Российские военные сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия в Сумской области и ДНР.
Операторы БПЛА группировки войск РФ "Южная" зафиксировали убийство военнослужащего ВСУ его сослуживцем на передовой в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в группировке.
Подлости ВСУ
Командование ВСУ отправляет мобилизованных "в один конец" на передовые позиции в Сумской области, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Медсестра ранена в результате удара ВСУ по Стародубскому району Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Обстрелы Запорожской атомной электростанции продолжаются, есть прилеты в районе Энергодара, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. Женщина получила баротравму и ссадины после атаки украинского дрона на административный объект в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Женщина ранена в результате атаки БПЛА ВСУ по Первомайску в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин. БПЛА ВСУ атаковал медицинский автомобиль в Беловском районе Курской области, пострадали двое, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Слова Зеленского - пустышка
Украина в период пасхального перемирия доказала, что все слова Владимира Зеленского "зеркально" соблюдать режим прекращения огня являются пустышкой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечению перемирия Минобороны РФ сообщило, что зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ.
Украина не хочет мира
Любые действия, которые подпитывают милитаристские устремления Киева, не способствуют поискам мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Европейцы не скрывают генеральной линии на продолжение войны на Украине, добавил он. Специальная военная операция продолжается, пока переговоры по Украине не принесли результатов.
Киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Спецслужбы Украины при помощи НАТО прицельно наносят урон торговому флоту РФ, добавил он.
