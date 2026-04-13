ВСУ отправляют мобилизованных на смерть в Сумской области, заявил Алаудинов

КУРСК, 13 апр - РИА Новости. Командование ВСУ отправляет мобилизованных "в один конец" на передовые позиции в Сумской области, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Конечно, смешно, что их отправляют на передовую с полторашкой воды и одним сухопайком на двоих, еще автомат и четыре магазина. Вот их обеспечение. Ну, в принципе, наверное, они это делают, потому что они и так знают, что те, кто приходят на передовую, - уже не жильцы, и дальше уже обеспечение им не нужно будет. Расчет на это делается в данном случае", - заявил Алаудинов.
Собеседник агентства подчеркнул, что на передовые позиции, таким образом, отправляют преимущественно мобилизованных практически не подготовки.
"Конечно, очень жаль, что украинский народ до сих пор не сказал свое веское слово в отношении этого руководства. Ситуация не радужная у них, забрасываются вперед люди такой категории, абсолютно неподготовленные. За их спинами находятся заградоотряды, которые уничтожают любого, кто только вздумает либо сдаться в плен, либо уйти с позиций", - пояснил он.
22 июня 2022, 17:18