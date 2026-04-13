ПВО за неделю сбила 2019 украинских БПЛА над территорией России - РИА Новости, 13.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
01:01 13.04.2026
ПВО за неделю сбила 2019 украинских БПЛА над территорией России

РИА Новости: за неделю над Россией сбили не менее 2019 украинских БПЛА

Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2019 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 6 и 9 апреля, 693 и 339 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 30 марта по 5 апреля ПВО России всего перехватила не менее 1904 украинских дронов.
В субботу в 16.00 мск вступило в силу объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлился до конца 12 апреля, на Украине пообещали его соблюдать.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз с 16.00 11 апреля по 8.00 12 апреля.
Как отметили в ведомстве, все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
