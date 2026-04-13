ПВО за неделю сбила 2019 украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2019 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников были сбиты 6 и 9 апреля, 693 и 339 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России

За период с 30 марта по 5 апреля ПВО России всего перехватила не менее 1904 украинских дронов.

В субботу в 16.00 мск вступило в силу объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлился до конца 12 апреля, на Украине пообещали его соблюдать.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз с 16.00 11 апреля по 8.00 12 апреля.