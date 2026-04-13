ВС России за неделю освободили два населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены два населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 6 по 12 апреля под контроль Вооруженных сил России перешли два населенных пункта - по одному в Сумской области и Донецкой Народной Республике.
За период с 30 марта по 5 апреля российскими военными освобождены пять населенных пунктов - по два в Харьковской и Запорожской областях, один в Сумской области.
22 июня 2022, 17:18