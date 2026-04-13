Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики выбили ВСУ с позиции и уничтожили десять боевиков - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 13.04.2026 (обновлено: 00:56 13.04.2026)
Штурмовики выбили ВСУ с позиции и уничтожили десять боевиков

Штурмовики ВС России уничтожили пулеметный расчет и до десяти военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская штурмовая группа во время выполнения боевой задачи в ходе спецоперации выбила украинских боевиков с позиции, уничтожила пулеметный расчет и до десяти военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство рассказало о штурмовом подразделении под командованием младшего лейтенанта Александра Бутылина. Бойцы уничтожали опорные сооружения, вооружение и военную технику подразделений ВСУ. Они получили задачу выбить противника с тактически значимых позиций и выдвинулись на передний край.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Бутылин грамотно организовал разведку и обнаружил скрытые пути подхода к позициям врага. Он определил направления атаки штурмовым группам и лично возглавил одну из них. Бойцы дождались темного времени суток и пошли в наступление.
"В результате завязавшегося огневого боестолкновения, благодаря слаженным действиям, штурмовая группа уничтожила вражеский пулеметный расчет и до десяти военнослужащих ВСУ на позициях", - говорится в сообщении.
На занятом рубеже младший лейтенант сразу организовал оборудование позиций для огневых средств на наиболее выгодных участках местности. Украинские боевики вели интенсивный обстрел и пытались выбить российских штурмовиков, но Бутылин вместе с подчиненными удержали позиции до подхода подкрепления.
Отмечается, что благодаря мужеству младшего лейтенанта, а также слаженности и профессионализму его подчиненных, удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала