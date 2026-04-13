Штурмовики выбили ВСУ с позиции и уничтожили десять боевиков

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская штурмовая группа во время выполнения боевой задачи в ходе спецоперации выбила украинских боевиков с позиции, уничтожила пулеметный расчет и до десяти военнослужащих противника, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство рассказало о штурмовом подразделении под командованием младшего лейтенанта Александра Бутылина. Бойцы уничтожали опорные сооружения, вооружение и военную технику подразделений ВСУ. Они получили задачу выбить противника с тактически значимых позиций и выдвинулись на передний край.
Бутылин грамотно организовал разведку и обнаружил скрытые пути подхода к позициям врага. Он определил направления атаки штурмовым группам и лично возглавил одну из них. Бойцы дождались темного времени суток и пошли в наступление.
"В результате завязавшегося огневого боестолкновения, благодаря слаженным действиям, штурмовая группа уничтожила вражеский пулеметный расчет и до десяти военнослужащих ВСУ на позициях", - говорится в сообщении.
На занятом рубеже младший лейтенант сразу организовал оборудование позиций для огневых средств на наиболее выгодных участках местности. Украинские боевики вели интенсивный обстрел и пытались выбить российских штурмовиков, но Бутылин вместе с подчиненными удержали позиции до подхода подкрепления.
Отмечается, что благодаря мужеству младшего лейтенанта, а также слаженности и профессионализму его подчиненных, удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск.
