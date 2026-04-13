Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.04.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 13 апреля 2026 года

В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей Российской Федерации. Отражены три атаки на запорожском направлении. Также сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции наших войск. Всего зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия. С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции. Российские подразделения нанесли поражение поражение складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 14 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.