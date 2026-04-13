В Якутии спасли мужчину после пяти с половиной часов клинической смерти - РИА Новости, 13.04.2026
13:14 13.04.2026
В Якутии спасли мужчину после пяти с половиной часов клинической смерти

© Мирнинская ЦРБ/Telegram
© Мирнинская ЦРБ/Telegram
УЛАН-УДЭ, 13 апр – РИА Новости. Врачи Мирнинской центральной больницы в Якутии спасли мужчину, запустив его сердце после пяти часов клинической смерти от переохлаждения, использовав методику разморозки, сообщила пресс-служба ЦРБ.
По информации ЦРБ, в конце марта местный житель, возвращаясь домой после застолья, почувствовал усталость, присел на скамейку и уснул. Прохожие, заметив мужчину, вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада зафиксировала клиническую смерть: у мужчины отсутствовало сердцебиение, давление было на нуле, а кардиограмма показывала прямую линию.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с ранением в сердце
16 января, 12:21
Фельдшер связался с отделением реанимации, где дежурил врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Босиков. Специалист, ранее занимавший пост главного внештатного реаниматолога Минздрава Якутии и внедрявший уникальную методику спасения при переохлаждении, распорядился доставить пациента в приёмный покой.
"Методика разморозки основана на постепенном оттаивании, которое не приведет к повреждению самых мелких сосудов, ведь повреждение микрососудистого русла приводит к инфарктам, отеку головного мозга, отказу почек и летальному исходу. В течение четырех часов температуру тела поднимали с 24 до 34 градусов. Это была слаженная кропотливая, технически идеально выполненная работа", - говорится в сообщении.
С момента достижения температуры в 34 градуса началась расширенная сердечно-легочная реанимация: непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких и введение препаратов, стимулирующих кровообращение. Спустя 25 минут на мониторе появилась электрическая активность сердца. Мужчина провел в клинической смерти 5 часов 34 минуты.
В течение суток мужчина находился в искусственной коме. После выхода из неё врачи отметили, что жизненно важные органы функционируют нормально, и через пять дней его выписали домой, уточнили в пресс-службе больницы.
Саратовские врачи спасли 35-летнюю беременную пациентку, которая страдала от полиорганной недостаточности - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Саратове врачи спасли пациентку с полиорганной недостаточностью
30 декабря 2025, 16:04
 
