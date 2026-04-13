В Совбезе заявили о сильной позиции для увеличения экспорта продовольствия - РИА Новости, 13.04.2026
11:17 13.04.2026
В Совбезе заявили о сильной позиции для увеличения экспорта продовольствия

© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства РФ. Архивное фото
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия находится в достаточно сильной позиции для увеличения поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.
"Россия находится в достаточно сильной позиции для увеличения поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, а также Азии, Африки и Латинской Америки. При этом на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил", - сказал Масленников, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
По его словам, текущая ситуация, с одной стороны, создает риски продовольственной безопасности Российской Федерации, а с другой – открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей. "В целях обеспечения продовольственной безопасности представляется весьма актуальным наращивание сотрудничества с дружественными странами (прежде всего с государствами – членами ЕАЭС, БРИКС), в том числе путем создания совместных продовольственных резервов", - считает замсекретаря Совбеза.
