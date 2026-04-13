США уведомили о возможном захвате судов, пересекающих Ормузский пролив

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США уведомили о возможности захвата судов, нарушающих вводимые в Ормузском проливе меры, передает агентство Блумберг.
"США опубликовали уведомление для судов в регионе, в котором говорилось, что они будут перехватывать, перенаправлять или захватывать суда", - говорится в публикации.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.