Слуцкий и послы стран Лиги арабских государств обсудили ситуацию в Иране

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий встретился с послами стран Лиги арабских государств (ЛАГ) в посольстве Катара в Москве и обсудил ситуацию вокруг Ирана в контексте обострения в зоне Персидского залива.

Он сообщил, что заверил представителей дипкорпуса ЛАГ в готовности оказать все необходимое содействие, в том числе в рамках парламентской дипломатии.

По словам главы думского комитета, первостепенная задача – максимальное снижение рисков дальнейшей эскалации в регионе. "И, безусловно, здесь необходимо усилить взаимодействие России с государствами Лиги через расширение действующих и создание новых форматов. Таких как, например, межпарламентская конференция Россия-Арабский мир", - добавил Слуцкий.

Он отметил, что сотрудничество с ЛАГ является важным и знаковым, особенно в условиях трансформации мировой политики и системы международных отношений. "И от наших стран зависит, какой эта система будет завтра", - подытожил политик.