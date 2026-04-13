22:35 13.04.2026 (обновлено: 23:52 13.04.2026)
Спикер парламента Словении анонсировал референдум по выходу из НАТО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО, сообщил новый председатель Государственного собрания, лидер партии евроскептиков "Правда" Зоран Стеванович.
"Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы. В то же время я должен сказать, что мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум", — заявил он Радио и телевидению Словении.

Стеванович также отметил, что придерживается прословенских взглядов. По его мнению, Любляна должна проводить самостоятельную, суверенную политику, взаимодействовать со всеми странами, прежде всего с великими державами, но это сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс переживает серьезный кризис. Президент Дональд Трамп назвал НАТО без США "бумажным тигром" и резко раскритиковал союзников по военному блоку за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Тегераном. Германия и Франция также отказались участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива, а глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы отправить туда флот.
По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном.
