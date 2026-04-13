Житель Пензы смертельно ранил подростка во время охоты на уток

САРАТОВ, 13 апр - РИА Новости. Подросток был смертельно ранен жителем города Городище Пензенской области из-за неосторожного обращения с ружьем во время охоты, возбуждено уголовное дело, сообщают региональные СУСК и прокуратура.

В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что стрелявший не приходился мальчику родственником. "Мальчика взял на охоту дядя, выстрелил его друг. Пошли на охоту на уток, ружьё было дробью заряжено", - уточнил собеседник.