Житель Пензы смертельно ранил подростка во время охоты на уток

САРАТОВ, 13 апр - РИА Новости. Подросток был смертельно ранен жителем города Городище Пензенской области из-за неосторожного обращения с ружьем во время охоты, возбуждено уголовное дело, сообщают региональные СУСК и прокуратура.
"Десятого апреля 2026 года 56-летний житель Городищенского района в результате неосторожного обращения с оружием, находясь на охоте в лесном массиве, произвел выстрел в мальчика 2011 года рождения. От полученного ранения подросток скончался в учреждении здравоохранения", - написала прокуратура в своем канале на платформе MAX.
В СУСК уточнили, что в отношении жителя Городищенского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Мужчине предъявлено обвинение, вину он признал.
В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что стрелявший не приходился мальчику родственником. "Мальчика взял на охоту дядя, выстрелил его друг. Пошли на охоту на уток, ружьё было дробью заряжено", - уточнил собеседник.