Двое жителей ивановской Шуи избили работника ГАИ из-за водительских прав

Шуйский городской суд отправил под арест двух молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, сообщили в ведомстве. Как рассказали РИА Новости правоохранительных органах, злоумышленники пытались помочь водителю своей машины, у которого не оказалось прав. Молодые люди были пассажирами автомобиля, который экипаж ДПС остановил для проверки документов, в ходе которой выяснилось, что у водителя не оказалось водительских прав. Пытаясь помочь своему знакомому, обвиняемые, как рассказал собеседник агентства, напали на одного из инспекторов. Один из молодых людей, по версии следствия, ударил полицейского в лицо кулаком, и после того, как он упал, второй несколько раз ударил инспектора ногой. В результате у сотрудника МВД сломан нос и диагностировано сотрясение мозга.