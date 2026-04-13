Двое жителей ивановской Шуи избили работника ГАИ из-за водительских прав

БРЯНСК, 13 апр - РИА Новости. Суд арестовал двух жителей города Шуя, которые обвиняются в избиении инспектора ГАИ, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
Шуйский городской суд отправил под арест двух молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, сообщили в ведомстве. Как рассказали РИА Новости правоохранительных органах, злоумышленники пытались помочь водителю своей машины, у которого не оказалось прав. Молодые люди были пассажирами автомобиля, который экипаж ДПС остановил для проверки документов, в ходе которой выяснилось, что у водителя не оказалось водительских прав. Пытаясь помочь своему знакомому, обвиняемые, как рассказал собеседник агентства, напали на одного из инспекторов. Один из молодых людей, по версии следствия, ударил полицейского в лицо кулаком, и после того, как он упал, второй несколько раз ударил инспектора ногой. В результате у сотрудника МВД сломан нос и диагностировано сотрясение мозга.
"По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - рассказали в СУСК.
В региональном СУСК уточнили, что нападение произошло ночью 11 апреля. По данным ведомства, молодым людям предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни и здоровья, совершённого в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).