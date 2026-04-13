Соцфонд через суд взыскал штраф с театра Наташи Королевой

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Суд в Москве по заявлению Соцфонда РФ взыскал с "Музыкального театра под руководством Наталии Королевой" 500 рублей штрафа за непредставление сведений, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области обратилось в суд с заявлением "о выдаче судебного приказа на взыскание финансовой санкции за непредставление в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в размере 500 рублей".
Суд заявление полностью удовлетворил. Кроме того, с театра Наташи Королевой взыскано еще восемь тысяч рублей госпошлины.
