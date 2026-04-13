В Шебекино женщина пострадала при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Женщина получила баротравму и ссадины после атаки украинского дрона на административный объект в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что от ударов других дронов повреждены кровли и оборудование трёх коммерческих объектов, остекление двух частных домов, два грузовых и четыре легковых автомобиля.