Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 13.04.2026
В Шебекино женщина пострадала при атаке дрона ВСУ

В Шебекино женщина получила баротравму и ссадины при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей МайшевМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Женщина получила баротравму и ссадины после атаки украинского дрона на административный объект в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино под атаками беспилотников ВСУ. Ранена мирная жительница. В результате атаки дрона на административный объект женщина получила баротравму и ссадины лица. В Шебекинской ЦРБ ей оказана помощь, для дальнейшего обследования пострадавшая будет доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. В здании повреждены остекление и фасад. Также осколками посечены два легковых автомобиля и социальный объект" - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что от ударов других дронов повреждены кровли и оборудование трёх коммерческих объектов, остекление двух частных домов, два грузовых и четыре легковых автомобиля.
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала