Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 13.04.2026
Полиция задержала в поезде девушку, вскрывшую в Кирове сейф из-за аферистов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции перехватили в поезде девушку, которая по заданию телефонных мошенников болгаркой вскрыла сейф в чужом доме в Кирове, сообщает пресс-служба МВД по Кировской области.
Жительница Кирова обратилась в полицию с заявлением о хищении из квартиры более 390 тысяч рублей. Она рассказала, что ее 16-летняя дочь под влиянием телефонных мошенников фактически поспособствовала проникновению посторонних в дом.
"Выяснилось, что преступная комбинация началась со звонка школьнице якобы курьера популярного маркетплейса, который под предлогом уточнения адреса выведал персональную информацию девушки. Следом в игру вступила лжесотрудница Минцифры. Она напугала подростка взломом её аккаунта на портале госуслуг и якобы оформленной от её имени доверенностью на опасного террориста", - говорится в сообщении.
Далее к "делу" подключились псевдосиловики. Запугав ребёнка обвинениями в госизмене, они заставили её провести видеообзор помещений квартиры, где она проживает. Обнаружив сейф, злоумышленники убедили девочку оставить ключи от жилья в тайнике возле школы. Вернувшись домой, женщина обнаружила вскрытый металлический ящик и пропажу накоплений в рублях и иностранной валюте.
"Кировские сыщики установили личность пособницы мошенников, которой оказалась 20-летняя студентка из Екатеринбурга. Её транспортные полицейские задержали в скором поезде на станции в Нижнем Новгороде. В сумке пассажирки обнаружили украденные средства, после чего она была доставлена в Киров", - отмечается в сообщении.
На допросе задержанная призналась, что ранее сама пострадала от действий аферистов по аналогичной схеме. Не найдя у неё и её родителей сбережений, мошенники завербовали девушку в качестве курьера.
"По их указанию она приобрела инструменты, включая болгарку, прибыла в Киров, забрала ключи из условленного места, проникла в чужой дом, распилила сейф, забрала оттуда деньги, после чего скрылась, оставив ключи в почтовом ящике. Похищенную наличность она планировала передать неизвестному посреднику в Москве", - подчеркивается в сообщении.
На опубликованном пресс-службой МВД по Кировской области видео девушка признается, что ранее она вскрыла сейф в одной из квартир в Екатеринбурге, но ничего ценного там не нашла. После этого ее отправили "на задание" в Киров.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Девушку поместили под стражу, сообщили в ведомстве.
ПроисшествияКировКировская областьЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала