Полиция задержала в поезде девушку, вскрывшую в Кирове сейф из-за аферистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции перехватили в поезде девушку, которая по заданию телефонных мошенников болгаркой вскрыла сейф в чужом доме в Кирове, сообщает пресс-служба МВД по Кировской области.

Жительница Кирова обратилась в полицию с заявлением о хищении из квартиры более 390 тысяч рублей. Она рассказала, что ее 16-летняя дочь под влиянием телефонных мошенников фактически поспособствовала проникновению посторонних в дом.

"Выяснилось, что преступная комбинация началась со звонка школьнице якобы курьера популярного маркетплейса, который под предлогом уточнения адреса выведал персональную информацию девушки. Следом в игру вступила лжесотрудница Минцифры. Она напугала подростка взломом её аккаунта на портале госуслуг и якобы оформленной от её имени доверенностью на опасного террориста", - говорится в сообщении

Далее к "делу" подключились псевдосиловики. Запугав ребёнка обвинениями в госизмене, они заставили её провести видеообзор помещений квартиры, где она проживает. Обнаружив сейф, злоумышленники убедили девочку оставить ключи от жилья в тайнике возле школы. Вернувшись домой, женщина обнаружила вскрытый металлический ящик и пропажу накоплений в рублях и иностранной валюте.

"Кировские сыщики установили личность пособницы мошенников, которой оказалась 20-летняя студентка из Екатеринбурга . Её транспортные полицейские задержали в скором поезде на станции в Нижнем Новгороде . В сумке пассажирки обнаружили украденные средства, после чего она была доставлена в Киров", - отмечается в сообщении.

На допросе задержанная призналась, что ранее сама пострадала от действий аферистов по аналогичной схеме. Не найдя у неё и её родителей сбережений, мошенники завербовали девушку в качестве курьера.

"По их указанию она приобрела инструменты, включая болгарку, прибыла в Киров, забрала ключи из условленного места, проникла в чужой дом, распилила сейф, забрала оттуда деньги, после чего скрылась, оставив ключи в почтовом ящике. Похищенную наличность она планировала передать неизвестному посреднику в Москве", - подчеркивается в сообщении.

На опубликованном пресс-службой МВД по Кировской области видео девушка признается, что ранее она вскрыла сейф в одной из квартир в Екатеринбурге, но ничего ценного там не нашла. После этого ее отправили "на задание" в Киров.